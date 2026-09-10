Ourense es la provincia de España con el coche usado más barato

En contraposición con la tónica ascendente general de España y de Galicia, Ourense registró un bajón interanual del precio del turismo usado, que cayó un 2,1% con respecto al agosto pasado, mientras que la tendencia nacional fue de un incremento del 3,4%.

Solo A Coruña, Palencia, Huesca y Ceuta registraron bajones más pronunciados que la provincia ourensana. En el cómputo general de las comunidades autónomas, todas sufren un incremento de precio, aunque Galicia tiene el más leve de todos, con un 0,3%, ayudado por los descensos de A Coruña y Ourense. Las Islas Baleares tienen la subida más impactante, con un 13,5%.

Con esta bajada, el precio del vehículo usado de Ourense, se posiciona en 11.447 euros, el precio más barato de toda España, con la excepción de Ceuta (10.869 euros). Ninguna de las otras tres provincias gallegas bajan de los 12.000 euros, situándose en Lugo los vehículos más caros, con un valor de 12.448 euros. En el cómputo estatal, el precio es dos mil euros más caro que en la provincia, llegando hasta los 13.466 euros de media, con el techo en Madrid (15.632 euros).

La inmensa mayoría de los turismos usados vendidos durante el pasado mes de agosto tenían más de ocho años. De un total de 995, hasta 764 superaron esta marca, lo que supone un 76,8%.

Esta es la causa fundamental de porque en Ourense el coche medio de segunda mano es tan barato. Si se analizan los precios a los que se vendieron los coches de más de ocho años, la media baja hasta los 9,742 euros