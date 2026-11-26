La Diputación de Ourense proyecta un nuevo aparcamiento gratuito en el barrio de A Cuña, situado a unos 500 metros de los hospitales de Cristal y Santa María Nai, pertenecientes al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). La instalación contará inicialmente con 200 plazas de estacionamiento, aunque podría ampliarse hasta las 391 si se confirma una demanda suficiente.

El presidente de la institución provincial, Luis Menor, ha presentado este jueves el proyecto ante los vecinos de A Cuña. La actuación contempla una inversión aproximada de 900.000 euros, distribuida en dos fases, y ocupará una parcela de titularidad provincial de unos 11.333 metros cuadrados.

El objetivo es aliviar los problemas de aparcamiento en una zona especialmente concurrida por la proximidad del complejo hospitalario y de la Universidad Laboral, situada también a unos 500 metros del futuro estacionamiento.

La proyección del proyecto | Martiño Pinal

Las primeras 200 plazas estarán listas tras cuatro meses de obras

La primera fase del proyecto contempla la construcción de 200 plazas gratuitas, de las cuales 13 estarán reservadas para personas con movilidad reducida.

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Esta actuación tendrá un presupuesto base de licitación de 419.270,02 euros y un plazo previsto de ejecución de cuatro meses, que comenzará a contar desde el inicio de las obras.

Los trabajos abarcarán una superficie superior a los 6.000 metros cuadrados e incluirán el acondicionamiento del terreno, la pavimentación, la instalación de sistemas de drenaje y la señalización de las plazas. Además, se colocarán ocho columnas de iluminación solar para mejorar las condiciones de uso del estacionamiento.

Una segunda fase permitiría ampliar el aparcamiento hasta las 391 plazas

Una vez habilitadas las primeras 200 plazas, la Diputación analizará su nivel de ocupación para determinar si resulta necesario ampliar las instalaciones. En caso de confirmarse una demanda suficiente, el proyecto contempla incorporar otras 191 plazas, ocho de ellas accesibles, sobre una superficie adicional de 5.000,80 metros cuadrados.

De completarse ambas fases, el estacionamiento alcanzaría una capacidad de 391 vehículos, con un total de 21 plazas accesibles.

La institución provincial ha precisado que esta segunda actuación estará condicionada a los resultados de utilización del aparcamiento inicial.