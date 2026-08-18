Alerta en Ourense por un incendio urbano en una finca de A Cuña

Un incendio registrado en una finca con maleza en la zona de A Cuña de Abaixo, en Ourense, movilizó este martes por la tarde a los servicios de emergencia de la capital ourensana. El aviso se recibió en el 112 Galicia alrededor de las 19,30 horas, después de que un particular alertase de la presencia de llamas en la zona. El fuego se declaró en un terreno de titularidad de la Diputación de Ourense, situado entre A Cuña de Abaixo y la rúa Marquesa.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ourense y agentes de la Policía Local, que trabajaron para controlar y sofocar las llamas. La abundante vegetación existente en la finca hizo necesario actuar con rapidez para evitar que el fuego pudiera extenderse a otras zonas próximas.

Por el momento, no se han comunicado daños personales ni afectación a viviendas o edificios cercanos. Tampoco han trascendido las causas que pudieron originar el incendio.

Antecedentes en la zona

El suceso vuelve a poner el foco sobre el estado de esta zona de la ciudad, donde la acumulación de maleza y la presencia de construcciones abandonadas ya han generado episodios similares. En junio de 2026, la conocida como Finca da Marquesa ya registró otro incendio. En aquella ocasión, las llamas afectaron a una nave abandonada de la antigua granja escuela de la Diputación, generando una intensa humareda que pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.

Aquel fuego requirió también la intervención de los Bomberos de Ourense, que actuaron para evitar que las llamas alcanzasen la abundante vegetación acumulada en el entorno y pudieran propagarse hacia otras zonas del barrio. El nuevo incendio vuelve a generar preocupación, especialmente por la cantidad de maleza existente en algunos terrenos y la proximidad de estos espacios a zonas habitadas.