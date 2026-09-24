Ourense, sin tirón entre los aspirantes al Sergas

Ourense es un destino poco atractivo para los profesionales que buscan trabajo en la sanidad pública. La provincia registra el menor número de candidatos de Galicia en ocho de los nueve perfiles profesionales de los que el Sergas publicó datos este miércoles. Solo Trabajo Social rompe la tendencia, con Lugo ligeramente por debajo.

Las cifras proceden de las nuevas listas provisionales de selección temporal, las bolsas a las que recurre el Sergas para cubrir sustituciones, vacantes y otras necesidades de personal. En conjunto reúnen a 6.288 aspirantes admitidos entre nueve perfiles profesionales.

Distribución por categorías

El escaso interés por Ourense se aprecia ya en las bolsas más pequeñas. Solo diez médicos especialistas en Medicina do Traballo incluyen algún distrito de la provincia entre sus opciones, frente a 12 en Lugo y 16 en Pontevedra. En Logopedia la distancia es mayor. Los 17 aspirantes de Ourense quedan lejos de los 28 lucenses, pero todavía más de los 104 de Pontevedra y los 194 de A Coruña.

Las diferencias se mantienen en otros perfiles. Terapia Ocupacional reúne a 43 aspirantes en Ourense, frente a 80 en Lugo, 103 en Pontevedra y 307 en A Coruña. Farmacia de Atención Primaria deja 109 candidatos en la provincia, por 134 en Lugo y 269 en Pontevedra. También ocupa el último puesto en Psicoloxía Clínica, Odontoloxía de Atención Primaria y Dietista-Nutricionista.

La única excepción llega con Trabajo Social, precisamente la bolsa más numerosa de las publicadas. En este caso, 882 personas eligieron algún distrito ourensano, mientras Lugo se queda en 858. Pontevedra alcanza las 1.060 y A Coruña las 1.193.

Para obtener la comparación provincial se agruparon los distintos distritos sanitarios y se eliminaron las repeticiones de quienes escogieron más de uno. En Ourense se tuvieron en cuenta los de Ourense, Verín y O Barco.

Los datos reflejan los lugares en los que los candidatos están dispuestos a trabajar, no dónde residen. Aun con ese matiz, el patrón se repite en prácticamente toda la publicación y sitúa a Ourense de forma sistemática entre los territorios con menor número de aspirantes.