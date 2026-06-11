Ourense viaja a la Tierra Media con una exposición de Tolkien y un homenaje a “El Señor de los Anillos”

El Liceo acogió este jueves la presentación de la exposición “Terra do Anel: Unha viaxe entre reinos”, integrada en la 31 edición del Ourense Film Festival (OUFF), y el anuncio de dos conciertos sinfónicos: “OUFF Film Symphony: Howard Shore Tribute - A música do Anel”, en septiembre y octubre, a cargo de la Xove Orquestra Ourensanía.

Con motivo del 25 aniversario del estreno de la trilogía “El Señor de los Anillos” el Centro Cultural Marcos Valcárcel, del 17 de septiembre al 1 de noviembre, será la sede de la exposición que rinde homenaje al universo creado por el autor J.R.R. Tolkien. Sobre el impacto de esta obra literaria y cinematográfica en la cultura popular, Óscar Doviso, director artístico del OUFF, comentó: “Nesta exposición poderemos ver un compendio de artigos que xiran en torno a esta triloxía. Hai que recordar que o ano pasado pasaron máis de 6.500 persoas pola exposición Making Movies, o cal é un indicativo da fame que había na cidade por achegarse a estes grandes filmes que marcan a diferentes xeracións.”

La muestra contará, además, con visitas guiadas y teatralizaciones a cargo de Júpiter Juegos, su gerente, Alba Polo, subrayó: “Es una gran oportunidad para que los ourensanos puedan entrar en contacto con este mundo y de otros ámbitos que sabemos van a funcionar muy bien. Aportaremos humor y conocimientos. Las visitas no dejaran indiferente a nadie.”

En el aspecto musical, la Xove Orquestra Ourensanía dirigida por José Luis Tielas, ofrecerán dos conciertos: el primero tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Ourense el 27 de septiembre y el segundo, el 3 de octubre, en el Auditorio Municipal de Verín. En este último, las entradas tendrán un valor de 10 euros y la recaudación será destinada a a las entidades: Asociación Contra o Cancro, Cruz Vermella, Portas Abertas, Cáritas y la Federación de Mujeres Rurais de Ourense (Femuro).

Apoyo institucional

Sobre el apoyo institucional a un festival tan representativo como el OUFF, Luis Menor, presidente de la Diputación, manifestó: “Cremos que a cultura non pode ter cortapisas, polo tanto, aquí o que hen que facer a cultura é enraizarse, sobre todo popular e libre de calquera peaxe ideolóxico”.

Asimismo, Menor desveló la intención de que el OUFF dure todo el año más allá del festival de cine. “Non todos os días pode haber actuacións, pero si en diferentes momentos. Como dicía Gandalf, un dos personaxes de esta saga: "Non nos corresponde decidir os tempos nos que vivimos, senón que facer co tempo que se nos concede. Iso é moi importante”, concluyó.