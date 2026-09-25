Óscar Doviso; director del OUFF y Rafa Durán; presentador de la gala, comparten escenario durante la gala de inauguración del OUFF.
Óscar Doviso; director del OUFF y Rafa Durán; presentador de la gala, comparten escenario durante la gala de inauguración del OUFF. | Alán Pérez

Galería | Ourense se viste de gala para dar el claquetazo de salida a una nueva edición del OUFF

31 EDICIÓN

Luces, cámaras y cine volvieron a tomar Ourense con el arranque de una nueva edición del OUFF, que reunió en el Auditorio Municipal a rostros conocidos de la gran pantalla y abrió una semana de proyecciones, homenajes y actividades.

La Región
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Publicado: 25 sep 2026 - 21:14 Actualizado: 25 sep 2026 - 21:36

El OUFF, Ourense Film Festival, encendió los focos e inauguró este viernes su 31ª edición. El Auditorio Municipal de Ourense acogió a premiados, invitados y aficionados al cine con una gala abierta por la Real Banda de Gaitas y conducida por el actor y presentador Rafa Durán.

Por delante una semana completa de actividades, películas y cine en Ourense. Un evento que comenzó con el productor José Manuel Lorenzo, recientemente nominado a un Emmy por la serie Anatomía de un instante, recogiendo el Premio Chano Piñeiro. Los reconocimientos continuaron con el Premio AISGE para Uxía Blanco y la Calpurnia de Honor para el actor Javier Guitérrez.

El acto acabó con la proyección de "Las ciegas hormigas" dirigida por Igor Legarreta y protagonizada por Itziar Ituño y Urko Olazabal.

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1/10 El presidente del Parlamento gallego; Miguel Santalices (c) acompañado de Luis Menor; presidente de la Diputación de Ourense, Eladio Santos; subdelegado del gobierno en Ourense, Manuel Pardo; delegado de la Xunta en Ourense, Marcos Vázquez; director del área de cultura y deporte de la Diputación de Ourense, Ana Méndez; directora gerente de Galicia Calidade, Óscar Dovizo; director del OUFF y Xaime Arias; Director de Proxeción Social en CSAG. | Alán Pérez
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2/10 Rafa Durán, presentador de la gala de apertura del OUFF, interactúa con el público presente. | Alán Pérez
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3/10 La Real Banda de Gaitas abre la gala de inauguración del 31º OUFF | Alán Pérez
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4/10 El productor José Manuel Lorenzo recoge el Premio Chano Piñeiro. | Alán Pérez
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5/10 Óscar Doviso, director del OUFF, saluda al público presente en el Auditorio Municipal. | Alán Pérez
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6/10 El humor y los memes no faltaron en la inauguración del OUFF. | Alán Pérez
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7/10 Uxía Blanco, de pie, para recibir el aplauso del público. | Alán Pérez
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8/10 Uxía Blanco recoge el Premio AISGE. | Alán Pérez
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9/10 Ourense se viste de gala para dar el claquetazo de salida a una nueva edición del OUFF. | Alán Pérez
Javier Gutiérrez posa con la Calpurnia de honor del OUFF.
10/10 Javier Gutiérrez posa con la Calpurnia de honor del OUFF. | Alán Pérez

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