Galería | Ourense se viste de gala para dar el claquetazo de salida a una nueva edición del OUFF

Óscar Doviso; director del OUFF y Rafa Durán; presentador de la gala, comparten escenario durante la gala de inauguración del OUFF.

Luces, cámaras y cine volvieron a tomar Ourense con el arranque de una nueva edición del OUFF, que reunió en el Auditorio Municipal a rostros conocidos de la gran pantalla y abrió una semana de proyecciones, homenajes y actividades.

El OUFF, Ourense Film Festival, encendió los focos e inauguró este viernes su 31ª edición. El Auditorio Municipal de Ourense acogió a premiados, invitados y aficionados al cine con una gala abierta por la Real Banda de Gaitas y conducida por el actor y presentador Rafa Durán.

Por delante una semana completa de actividades, películas y cine en Ourense. Un evento que comenzó con el productor José Manuel Lorenzo, recientemente nominado a un Emmy por la serie Anatomía de un instante, recogiendo el Premio Chano Piñeiro. Los reconocimientos continuaron con el Premio AISGE para Uxía Blanco y la Calpurnia de Honor para el actor Javier Guitérrez.

El acto acabó con la proyección de "Las ciegas hormigas" dirigida por Igor Legarreta y protagonizada por Itziar Ituño y Urko Olazabal.