Directo | Arranca la gala de inauguración del OUFF con diez días de cine
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El festival inaugura este viernes a las 20:00 horas su 31ª edición con una programación que se extenderá hasta el 4 de octubre por diferentes espacios de la ciudad de Ourense
El Ourense Film Festival (OUFF) inaugura este viernes su 31ª edición y convierte de nuevo a la ciudad en punto de encuentro para el cine de autor. El festival se desarrollará hasta el 4 de octubre, con diez jornadas de proyecciones, estrenos, encuentros con directores y actividades paralelas.
La programación incluye la Sección Oficial Internacional, Panorama Galicia, cortometrajes, ciclos temáticos, homenajes y la sección Made in OU, además de diferentes encuentros profesionales.
Las actividades y proyecciones se repartirán por varias salas y espacios de Ourense, que acogerán durante estos días las diferentes secciones del festival.
Sigue en directo la gala de inauguración del OUFF
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