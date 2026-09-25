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Gala de inauguración del OUFF

Directo | Arranca la gala de inauguración del OUFF con diez días de cine

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El festival inaugura este viernes a las 20:00 horas su 31ª edición con una programación que se extenderá hasta el 4 de octubre por diferentes espacios de la ciudad de Ourense

Sigue en directo la gala de inauguración del Ourense Film Festival (OUFF).
Sigue en directo la gala de inauguración del Ourense Film Festival (OUFF). | La Región

El Ourense Film Festival (OUFF) inaugura este viernes su 31ª edición y convierte de nuevo a la ciudad en punto de encuentro para el cine de autor. El festival se desarrollará hasta el 4 de octubre, con diez jornadas de proyecciones, estrenos, encuentros con directores y actividades paralelas.

La programación incluye la Sección Oficial Internacional, Panorama Galicia, cortometrajes, ciclos temáticos, homenajes y la sección Made in OU, además de diferentes encuentros profesionales.

Las actividades y proyecciones se repartirán por varias salas y espacios de Ourense, que acogerán durante estos días las diferentes secciones del festival.

Sigue en directo la gala de inauguración del OUFF

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