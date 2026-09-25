Directo | Arranca la gala de inauguración del OUFF con diez días de cine

El Ourense Film Festival (OUFF) inaugura este viernes su 31ª edición y convierte de nuevo a la ciudad en punto de encuentro para el cine de autor. El festival se desarrollará hasta el 4 de octubre, con diez jornadas de proyecciones, estrenos, encuentros con directores y actividades paralelas.

La programación incluye la Sección Oficial Internacional, Panorama Galicia, cortometrajes, ciclos temáticos, homenajes y la sección Made in OU, además de diferentes encuentros profesionales.

Las actividades y proyecciones se repartirán por varias salas y espacios de Ourense, que acogerán durante estos días las diferentes secciones del festival.

Sigue en directo la gala de inauguración del OUFF