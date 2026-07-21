Ourense se vuelca con las donaciones también en verano: “Los pacientes no van de vacaciones, necesitan sangre”

Durante los meses de verano se produce un doble fenómeno que provoca una drástica reducción de las reservas de los bancos de sangre. Por un lado, los donantes habituales se van de vacaciones y posponen al otoño su visita a las unidades de extracción. Por otro, aumentan las necesidades por un mayor número de accidentes por la mayor movilidad durante el verano.

Para mantener suficientes reservas se presentaba ayer la campaña “Un alento de vida” en la que participaba el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, quien animó a la participación ciudadana insistiendo en la importancia de la sensibilización porque “necesitamos tener el banco de sangre lleno para muchas operaciones” y recordó que es “un acto de solidaridad y generosidad que da vida”.

Por su parte, el director de gestión de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), José Beiras, agradeció la presencia y la implicación del propio delegado, que acudió a realizar una donación y recordó que las necesidades hospitalarias son “permanentes y constantes a lo largo de todo el año”. Beiras hizo hincapié en que ”los pacientes crónicos que tenemos en los hospitales y en sus casas no se van de vacaciones” y alertó de que las olas de calor suponen un momento “muy delicado” para el centro de transfusiones. “El movimiento de la población es mucho menor, la gente sale menos a la calle y entonces podemos tener menos donaciones”, advirtió Beiras, invitando a los ourensanos a acercarse a la unidad móvil para ayudar a enfermos con patologías graves como cáncer o leucemia.

Para ello, mantendrán su presencia en las calles y en todos los pueblos de Galicia con las 10 unidades móviles que recorren la comunidad y los locales de donación que están abiertos permanentemente para atender a todos los donantes y poder satisfacer las necesidades de los enfermos.

A lo largo del año también realizan dos campañas importantes en las universidades de Galicia para que la gente joven se acerque a las unidades móviles que ponen en los campus universitarios y que “son la base para poder continuar con la donación”, afirmó Beiras.

Los requisitos básicos para la donación de sangre es tener una salud normal, pesar más de 50 kilos y tener entre 18 y 70 años.