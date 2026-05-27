Ourense se vuelca con Nala, la perra de 3 años que necesita una operación vital en Milán: “Es una intervención fuera de nuestro alcance”

La historia de Nala ha tocado el corazón de cientos de personas en Ourense. Esta perrita de apenas tres años lucha contra una grave arritmia cardíaca y su familia ha iniciado una campaña de crowdfunding para poder costear una delicada operación en Italia, única alternativa para salvarle la vida. En apenas unos días, la iniciativa ya ha conseguido recaudar más de la mitad de los 8.000 euros necesarios, "o igual algo más", admiten en declaraciones a La Región.

“Es una intervención fuera de nuestro alcance”, explican sus dueños, desbordados por el apoyo recibido desde que decidieron compartir públicamente la situación de Nala.

Una arritmia con hasta 300 latidos por minuto

Según explican, hasta hace poco, la joven perra llevaba una vida completamente normal. Corría, jugaba y llenaba de energía el día a día de su familia. Sin embargo, hace dos años comenzaron las señales de alarma: varios desmayos inesperados llevaron a iniciar numerosas pruebas cardiológicas que terminaron con el diagnóstico de una taquicardia supraventricular grave que provocaba que su corazón superase los 300 latidos por minuto.

Durante un tiempo, la medicación logró estabilizar su estado y devolvió algo de tranquilidad a la familia. “Pensábamos que podría seguir teniendo una vida normal”, relatan. Pero hace apenas una semana, Nala sufrió una nueva crisis cardíaca que cambió por completo el escenario.

Tras una nueva revisión, los especialistas fueron claros: aunque se reajuste el tratamiento, ya no pueden garantizar su supervivencia debido al riesgo real de muerte súbita.

Objetivo: Milán

Las últimas pruebas también han revelado un deterioro progresivo de su función cardíaca. Ahora necesita medicación especializada, controles constantes y una intervención altamente compleja que solo puede realizarse en la clínica AniCura Veterinaria Malpensa, en Milán, uno de los centros de referencia europeos en cardiología veterinaria.

La operación, programada para el próximo 15 de julio, cuenta con un 98% de probabilidades de éxito, según los especialistas consultados. Sin embargo, el coste total (entre cirugía, desplazamiento, pruebas y tratamiento) supera ampliamente las posibilidades económicas de la familia.

Cientos de donaciones y más de 100.000 vistas

Por ello decidieron poner en marcha una campaña solidaria para intentar darle a Nala una oportunidad. La respuesta de los vecinos de Ourense no se hizo esperar. Decenas de personas han compartido la historia en redes sociales y realizado aportaciones económicas para ayudar a financiar el tratamiento.

“Nala todavía tiene muchísimas ganas de vivir y nosotros no queremos rendirnos con ella”, aseguran emocionados sus propietarios, que agradecen cada gesto de apoyo recibido.

La campaña continúa activa con el objetivo de alcanzar la cifra necesaria antes de la fecha de la operación.