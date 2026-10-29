OurenseBlack | La primera semana de novela negra de Galicia llega a Ourense

El Centro Cultural Marcos Valcárcel (situado en Rúa do Progreso, 30, Ourense) acogerá el festival de novela negra “Ourense Black. A noite máis escura”. Durante los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2026, los amantes del thriller y la literatura policíaca tendrán una cita ineludible con destacados autores del género.

Programa Oficial de Ourense Black 2026:

Jueves 26 de noviembre:

17:30 - 18:30 h: Charla “A xeografía do segredo” con Arantza Portabales, moderada por Oscar Doviso.

18:30 - 19:30 h: Encuentro “Do papel á pantalla” con Manuel Ríos San Martín y Manel Loureiro, con Amalia Enríquez como moderadora.

Viernes 27 de noviembre:

17:30 - 18:30 h: Mesa “As sombras do crime organizado” protagonizada por Mabel Lozano y Reyes Vargas, moderada por Ruth Novoa.

18:30 - 19:30 h: Charla “O oficio de contar o crime” a cargo de Luis García-Rey, moderada por Silvia Pardo Domínguez.

Sábado 28 de noviembre:

12:00 - 13:00 h: Panel “Entre a noticia e a novela” en el que conversarán Nieves Herrero y Luis García-Rey.

Al finalizar estas sesiones, los escritores firmarán ejemplares de sus conocidas obras, entre las que destacan títulos como “Asesinato en el Molino del Cura”, “La huella del mal”, “Apocalipsis Z”, “Ava”, “La herida invisible”, “Chantaje” y “Lo que escondían sus ojos”.

Organización y Venta de Libros

El evento está promovido por la Deputación de Ourense y cuenta con la producción de Analogías, un grupo veterano en la gestión de festivales de novela negra, sumando también la colaboración de la entidad raíz.

El Centro Cultural habilitará un puesto de venta de libros. Inés Ruiz, fundadora de Analogías Gestión Cultural, destaca que la colaboración con las asociaciones de librerías es una pieza vital para el desarrollo del festival, así como la implicación de los clubes de lectura de la provincia.

La entrada a todas las conferencias es libre hasta completar el aforo, pero la organización recomienda reservar plaza para garantizar la asistencia.