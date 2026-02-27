El padre de la niña que alerto de una agresión sexual en su casa, en libertad: el fallo no es firme

A pesar de que la Fiscalía y la acusación particular solicitaron este jueves su ingreso en prisión provisional, la Audiencia Provincial de Ourense ha acordado mantener en libertad a Julián G. E. hasta que se resuelva su recurso de apelación.

Fue condenado recientemente a 12 años de prisión por un delito de agresión sexual y a 9 meses por un delito de lesiones cometidos contra su expareja cuando ambos convían juntos. La hija del la víctima destapó el caso cuando contó a su profesora que temía por la seguridad de su madre. El tribunal no aprecia riesgo de fuga y reiteración delictiva ya que él vive en Allariz y la víctima en la ciudad, a la que no puede acercarse.

Fue la hija de 12 años quien comunicó a una de sus profesoras que tenía miedo de que la pasara algo a su madre tras escuchar “ruidos de muebles y gritos” en el domicilio familiar. La víctima declaró que el agresor la agredió tras ver como chateaba con un amigo de la infancia.

Lesiones físicas y secuelas psicológicas

El informe del Imelga confirma la existencia de lesiones físicas compatibles con el relato de la víctima, así como secuelas psicológicas, incluyendo estrés postraumático y un alto nivel de intrusión. Y aunque la defensa cuestionó la escasa afectación, la médico forense recordó que “el perfil de víctima ideal de hace años está totalmente abolido”. Hay mujeres más resilientes que otras. El informe de valoración integral avala la credibilidad de la víctima, descartando la fabulación y describiendo una dinámica de relación asimétrica marcada por la violencia física, psicológica, sexual, además del control y aislamiento.

En un inicio la fiscal solicitó un total de 15 años de prisión: 14 años por un delito de agresión sexual con la agravante de género y 1 año por el delito de maltrato. Además, solicita 10 años de libertad vigilada y una indemnización de 7.400 euros para la víctima.