Pagará 1.400 euros por su fuga del centro de menores de Ourense: fue encontrado de madrugada en A Coruña un mes después

La puerta de entrada a los distintos centros de menores: Montealegre, Monteledo y Montefiz.

La Sección Penal de Ourense (Plaza 2) condenó a Álex G.C. al pago de una multa de 1.440 euros por un delito de quebrantamiento de condena, tras fugarse del centro de menores Monteledo durante un permiso.

La sentencia, dictada mediante un acuerdo de conformidad, da por probado que el joven aprovechó una salida autorizada el 17 de junio de 2023 para eludir su internamiento y no regresar a las instalaciones.

En el momento de la fuga, el acusado cumplía una medida judicial de internamiento en régimen cerrado de 20 meses, impuesta previamente por el Juzgado de Menores número 1 de A Coruña. La evasión se produjo a las 15:45 horas, “sin concurrir ninguna causa que justificara dicho quebrantamiento y con total menosprecio a lo ordenado por la autoridad judicial”.

Tras permanecer un mes en paradero desconocido, agentes de la Policía Autonómica lo localizaron y detuvieron a las cinco de la madrugada del 17 de julio de 2023 en A Coruña, procediendo a su reingreso en el centro ourensano.

Durante la vista oral, el acusado y su defensa reconocieron los hechos y aceptaron íntegramente la pena solicitada por la Fiscalía. La jueza dio el visto bueno al fraccionamiento de la multa.