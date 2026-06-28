Choca contra otro coche, deja varios heridos y se da a la fuga en Arrabaldo, Ourense

Un conductor colisionó con otro vehículo y se dio a la fuga en la mañana de este domingo, 28 de junio, en el punto kilométrico 86 de la AG-53 a su paso por Arrabaldo, en Ourense. Sobre las 10:54 horas se informaba de este accidente de tráfico que habría dejado varios heridos en el coche afectado, en el que viajaban cinco personas.

Después del choque, el vehículo se salió de la vía y se estrelló contra la mediana. En este momento se está intentando encontrar al autor del accidente. Hasta el punto se desplazaron el 061, la Policía Local de Ourense y los bomberos de la ciudad.