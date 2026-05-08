Pagarán 18.000 euros por una brutal paliza a la salida de una discoteca de Ourense

Una grabación desde un teléfono móvil realizada por una viandante fue la pieza clave para apuntalar uno de los episodios de violencia nocturna más brutales de los últimos años en la ciudad. Las imágenes captaron el momento en el que dos individuos masacraban a golpes a un joven tirado en el suelo, rompiéndole las costillas a patadas a la salida de la discoteca Luxus. Posteriormente, la testigo envió el archivo por correo electrónico a los investigadores de la Policía Nacional, quienes lo grabaron en un DVD para remitirlo a la autoridad judicial.

La magistrada de la Plaza 1 de la Sección Penal sentenció este jueves el caso tras un acuerdo de conformidad: los dos atacantes eluden la cárcel, pero tendrán que hacer frente a una indemnización conjunta de 18.000 euros.

“Venga chaval”

La agresión se desencadenó en la madrugada del 30 de abril de 2022. Todo comenzó en el interior del local de ocio nocturno ubicado en la Plaza das Mercedes. El agredido conversaba con una chica cuando José Manuel P. G., alias “Chicho”, se le encaró de forma repentina e intimidatoria: “Venga chaval, me cago en tu madre, aparta de aquí. Sal para fuera que te meto unas hostias”.

Una vez en la calle, la amenaza se materializó en una violencia desmedida. José Manuel comenzó a asestarle numerosos puñetazos por todo el cuerpo hasta conseguir derribarlo. Fue entonces, con la víctima completamente indefensa en el suelo, cuando intervino el segundo acusado, Pablo A.P., quien se sumó a la agresión propinando patadas salvajes al herido.

El propio denunciante relató posteriormente a la Policía cómo, bajo esa lluvia de golpes, sentía el crujido de sus costillas rompiéndose. La paliza terminó gracias a la intervención de unas jóvenes que se encontraban en el lugar y apartaron a los agresores.

Las consecuencias de este ataque fueron devastadoras. La víctima tuvo que llamar a una ambulancia que lo trasladó de urgencia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos, permaneciendo allí cuatro días antes de ser derivado a planta otros cinco.

El parte médico y el informe forense describieron un reguero de lesiones que evidencian la brutalidad de la paliza: traumatismo torácico con neumotórax, fractura de siete costillas derechas (de la quinta a la undécima), leve acuñamiento vertebral, luxación y fractura del hombro derecho, además de una fractura en el hueso ilíaco (cadera). La recuperación fue una odisea para el lesionado, que invirtió 341 días en sanar, de los cuales varios fueron catalogados como de pérdida de calidad de vida grave y muy grave. El joven sigue arrastrando secuelas crónicas como artrosis postraumática en el hombro y perjuicio estético por las cicatrices.

Pacto para poner fin al proceso judicial

El proceso judicial, en el que la Fiscalía solicitaba inicialmente dos años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de lesiones, ha culminado con un pacto entre las partes. Ambos agresores han sido sentenciados a seis meses de multa, con cuota diaria de tres euros. De no abonar dicha cantidad, deberán cumplir tres meses de trabajos en beneficio de la comunidad.

El núcleo de la condena recae en sus bolsillos. Los responsables se han comprometido a indemnizar a la víctima de forma solidaria con 18.000 euros por el infierno físico y moral sufrido. Para asegurar este resarcimiento vital para la víctima, el juzgado ha estipulado un primer pago inminente de 2.000 euros en un plazo máximo de 48 horas. El montante restante se irá saldando mediante cuotas mensuales de 100 euros por cabeza.