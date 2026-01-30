Paliza y condena por una copa negada en la avenida de Marín en la Nochevieja de 2021

El incidente ocurrido durante la Nochevieja de 2021 en un local de hostelería de la avenida de Marín se cerró con un acuerdo judicial. Braian V.P. y su padre, Antonio V.V., aceptaron ayer en el Penal 2 penas de prisión de un año y siete meses y tres meses, respectivamente, por un delito de lesiones, tras reconocer haber agredido a otro cliente y a una mujer que intentó mediar en la disputa. No obstante, ambos eludirán el ingreso en prisión condicionando su libertad al pago de las indemnizaciones y a no volver a delinquir en los próximos tres años.

Los hechos se remontan a las 21,00 horas del 31 de diciembre de 2021 en el bar Zur de Ourense. La trifulca se inició cuando el personal del establecimiento se negó a servir una consumición a Braian V.P., quien ya contaba con antecedentes penales por una sentencia de 2019.

Ante la negativa, se desató una pelea con otro cliente, Manuel Á.R., en la que intervino el padre de Braian, Antonio V.V., para ayudar a su hijo. Entre ambos propinaron diversos golpes a la víctima, causándole lesiones que incluyeron el arrancamiento parcial de dos implantes dentales, cuyo arreglo requirió cirugía.

Durante la agresión, una mujer, Tania F.D., intentó separar a los implicados, pero fue empujada por Braian, cayendo al suelo y golpeándose contra su propio vehículo, que se encontraba aparcado fuera y sufrió desperfectos tasados en 363 euros.

Aunque la Fiscalía solicitaba inicialmente penas más elevadas -de hasta un año y ocho meses para el hijo y seis meses para el padre-, el acuerdo de conformidad ha permitido reducir la condena. La sentencia final fija para Braian un año y siete meses de prisión más una multa (un mes a cuatro euros al día) por delito leve, y para Antonio tres meses de prisión.

Por su parte, Manuel Á.R., a quien la Fiscalía acusaba inicialmente de un delito leve por los golpes que devolvió durante la pelea, fue absuelto tras retirarse la denuncia en su contra.

El acuerdo establece el pago de 3.500 euros a Manuel por las lesiones y 700 euros a Tania por las lesiones y los daños en su vehículo. La suspensión de la pena queda supeditada a que abonen dichas cantidades y a que mantengan un historial delictivo limpio durante un periodo de tres años.