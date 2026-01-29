A juicio el acusado de una agresión sexual en la barra de un bar: “Quero comerche o clítoris e vaise a derreter”
UNA CRISIS DE ANSIEDAD
El acusado de una agresión sexual ocurrida en la barra de un bar va a juicio, el caso será analizado por el tribunal en junio
Sinesio A.L. se sentará en el banquillo del Penal 2 acusado de agredir sexualmente a una mujer en la barra de un bar. Según Fiscalía, le tocó los glúteos por detrás y le susurró frases como: “Quero botar un polvo contigo” o “Quero comerche o clítoris e vaise a derreter”. Esta circunstancia se habría producido en presencia del novio de la víctima, la cual sufrió una crisis de ansiedad.
Previamente, indica el Ministerio Público, el acusado, “con ánimo de satisfacer su deseo sexual”, habría tocado el muslo a la mujer hasta en dos ocasiones en un trayecto en coche.
El juicio por estos hechos estaba previsto que se celebrase ayer en el Penal 2 de Ourense, pero la vista se tuvo que aplazar debido a la ausencia de un acusado. Se celebrará en junio y todo apunta a que no habrá conformidad y el acusado luchará por defender su inocencia. La Fiscalía solicita para él una pena de un año y medio de prisión.
