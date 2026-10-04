Palmarés del OUFF 2026: todos los ganadores y premios del festival de cine de Ourense
31 EDICIÓN
El Ourense Film Festival (OUFF) cerró su 31ª edición con un palmarés que repartió reconocimientos entre la sección internacional, Panorama Galicia y los concursos de cortometrajes. “Walking Holiday” y “La Maison des femmes” fueron algunas de las producciones protagonistas de esta edición
El Ourense Film Festival (OUFF) puso ayer el broche a su 31ª edición con la entrega de los galardones de las distintas secciones del certamen. El palmarés reconoció tanto producciones internacionales como el talento gallego, además de distinguir las mejores propuestas de cortometraje.
Entre los principales premiados destacan La Maison des femmes (La casa de las mujeres), que se llevó el Premio del Público y el Premio Especial del Jurado en la sección internacional, y Walking Holiday, reconocida en Panorama Galicia con los premios al Mejor Guion y a la Mejor Interpretación para Elena Seijo.
Sección internacional
- Premio Carlos Velo a la Mejor Dirección: Myrsini Aristidou por Hold Onto Me
- Premio al Mejor Guion: Cristian Mungiu por Fjord
- Premio a la Mejor Interpretación: Jessica Reynolds por The Fox, The Wolf & The Leopard
- Premio del Público: La Maison des femmes (La casa de las mujeres)
- Premio Especial del Jurado: La Maison des femmes (La casa de las mujeres)
Panorama Galicia
- Premio a la Mejor Dirección: María Aparicio por A veces me entra tristeza, otras veces rebelión
- Premio al Mejor Guion: Cian Desmond por Walking Holiday
- Premio AISGE a la Mejor Interpretación: Elena Seijo por Walking Holiday
- Premio del Público: Kiro
Cortometrajes
- Premio a la Mejor Cortometraje Galego: Baja la marea, de Óscar Villarroya
- Premio al Mejor Cortometraje Internacional: Vital, de Amir Zargara
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