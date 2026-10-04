Palmarés del OUFF 2026: todos los ganadores y premios del festival de cine de Ourense

Charo López recoge su galardón de manos de Francis Lorenzo.

El Ourense Film Festival (OUFF) puso ayer el broche a su 31ª edición con la entrega de los galardones de las distintas secciones del certamen. El palmarés reconoció tanto producciones internacionales como el talento gallego, además de distinguir las mejores propuestas de cortometraje.

Entre los principales premiados destacan La Maison des femmes (La casa de las mujeres), que se llevó el Premio del Público y el Premio Especial del Jurado en la sección internacional, y Walking Holiday, reconocida en Panorama Galicia con los premios al Mejor Guion y a la Mejor Interpretación para Elena Seijo.

Sección internacional

Premio Carlos Velo a la Mejor Dirección: Myrsini Aristidou por Hold Onto Me

Premio al Mejor Guion: Cristian Mungiu por Fjord

Premio a la Mejor Interpretación: Jessica Reynolds por The Fox, The Wolf & The Leopard

Premio del Público: La Maison des femmes (La casa de las mujeres)

Premio Especial del Jurado: La Maison des femmes (La casa de las mujeres)

Panorama Galicia

Premio a la Mejor Dirección: María Aparicio por A veces me entra tristeza, otras veces rebelión

Premio al Mejor Guion: Cian Desmond por Walking Holiday

Premio AISGE a la Mejor Interpretación: Elena Seijo por Walking Holiday

Premio del Público: Kiro

Cortometrajes