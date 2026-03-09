Paralizadas las obras de la Avenida de Portugal por impagos del Concello de Ourense: tres meses sin cobrar

La empresa adjudicataria, Opain, suspende los trabajos de las obras de la Avenida de Portugal tras acumular tres meses de facturas sin cobrar. El proyecto, que el alcalde prometió finalizar antes de que acabara el pasado año, queda ahora en el aire y con la calle empantanada.

Lo que se anunció en mayo de 2025 como una transformación histórica para el barrio de O Couto ha acabado por convertirse en un nuevo símbolo de la parálisis administrativa en Ourense.

Las obras de humanización de la Avenida de Portugal han quedado oficialmente suspendidas este lunes, 9 de marzo, debido a la asfixia económica provocada por el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome.

La empresa adjudicataria, Opain, ha comunicado la paralización total ante la imposibilidad de mantener la viabilidad financiera del proyecto por los impagos de la administración local.

Plazos incumplidos

Aunque los contratos firmados en mayo del año pasado daban un margen de nueve y diez meses a la constructora -situando el límite contractual en este mes de marzo-, el gobierno municipal pecó de optimismo en agosto al asegurar que los trabajos estarían terminados a finales de 2025.

Ya ahora, la realidad de la calle desmentía al alcalde: mientras el primer tramo encara su recta final con retraso, en la conexión con Marcelo Macías las tuberías hay partes de la calle todavía sin comenzar la reforma.

Según detalla ahora la constructora, el Concello no solo ha incumplido sus previsiones temporales, sino que adeuda actualmente las facturas de noviembre, diciembre y enero. Estos impagos hacen "inviable" el mantenimiento de suministros y personal, a pesar de que la empresa ya había gestionado contingencias graves como la aparición de amianto no previsto en el subsuelo.

Opain no retomará la actividad hasta que se regularice íntegramente la deuda.

El proyecto, con un presupuesto de licitación de casi 6 millones de euros, pretende renovar 1,2 kilómetros de vía. Sin embargo, la falta de liquidez municipal deja ahora el barrio con una de sus arterias principales vallada y a medio terminar.

La empresa lamenta las molestias, pero subraya que la falta de respuesta económica por parte del equipo de gobierno hace "técnicamente imposible" continuar con una obra que ya debería estar en su fase de remate.