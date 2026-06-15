¿Sabe usted que parece que los fondos destinados a la conservación de nuestro longevo patrimonio no son suficientes?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, faltan fondos para conservar el patrimonio

Se solicita ayuda para gastos y proteger el patrimonio.
Se solicita ayuda para gastos y proteger el patrimonio. | La Región

¿Sabe usted que parece que los fondos destinados a la conservación de nuestro longevo patrimonio no son suficientes? ¿Que, por lo que se ve, algunos de los enclaves más históricos y conocidos de la provincia se ven obligados a solicitar ofrendas para pagar gastos diarios? ¿Que visto lo visto, si ocurriese un daño mayor, tendrían que ser los propios vecinos los que se pusieran a repararlo?

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