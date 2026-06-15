¿Sabe usted que parece que los fondos destinados a la conservación de nuestro longevo patrimonio no son suficientes?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, faltan fondos para conservar el patrimonio
¿Sabe usted que parece que los fondos destinados a la conservación de nuestro longevo patrimonio no son suficientes? ¿Que, por lo que se ve, algunos de los enclaves más históricos y conocidos de la provincia se ven obligados a solicitar ofrendas para pagar gastos diarios? ¿Que visto lo visto, si ocurriese un daño mayor, tendrían que ser los propios vecinos los que se pusieran a repararlo?
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