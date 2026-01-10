¿Sabe usted que la pasarela del Barbaña es muy bonita, pero que el paisaje no acompaña demasiado?
Hoy, en el Quen cho dixo el estado del río Barbaña por el que transcurre la pasarela
¿Sabe usted que la pasarela del Barbaña es muy bonita, pero que el paisaje no acompaña demasiado? ¿Que pese a la inversión para mejorar los paseos de los ourensanos, parece que nadie se preocupó por cuidar el río? ¿Que a lo largo del paseo pueden verse árboles caídos y otros restos de dudosa procedencia? ¿Y que en lo que se refiere a mantenimiento para que siempre se mira hacia otro lado?
