¿Sabe usted que la pasarela del Barbaña es muy bonita, pero que el paisaje no acompaña demasiado? ¿Que pese a la inversión para mejorar los paseos de los ourensanos, parece que nadie se preocupó por cuidar el río? ¿Que a lo largo del paseo pueden verse árboles caídos y otros restos de dudosa procedencia? ¿Y que en lo que se refiere a mantenimiento para que siempre se mira hacia otro lado?