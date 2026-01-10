DIRECTO
Hoy, en el Quen cho dixo el estado del río Barbaña por el que transcurre la pasarela

Río Barbaña
Río Barbaña | La Región

¿Sabe usted que la pasarela del Barbaña es muy bonita, pero que el paisaje no acompaña demasiado? ¿Que pese a la inversión para mejorar los paseos de los ourensanos, parece que nadie se preocupó por cuidar el río? ¿Que a lo largo del paseo pueden verse árboles caídos y otros restos de dudosa procedencia? ¿Y que en lo que se refiere a mantenimiento para que siempre se mira hacia otro lado?

