¿Sabe usted que la Pasarela do Vao, que conecta el centro comercial de la city con A Ponte, se ha quedado sin nadie que quiera arreglarla? ¿Que a pesar de los 768.000 euros de presupuesto para su reforma integral, ninguna constructora parece dispuesta a meterle mano a la obra? ¿Que este “misterio” se extiende a otras licitaciones del Concello de Ourense, sin apenas interesados? ¿Y que la morosidad empieza a pasar factura?