¿Sabe usted que la Pasarela do Vao, que conecta el centro comercial de la city con A Ponte, se ha quedado sin nadie que quiera arreglarla?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la falta de candidatos para arreglar la Pasarela do Vao
¿Sabe usted que la Pasarela do Vao, que conecta el centro comercial de la city con A Ponte, se ha quedado sin nadie que quiera arreglarla? ¿Que a pesar de los 768.000 euros de presupuesto para su reforma integral, ninguna constructora parece dispuesta a meterle mano a la obra? ¿Que este “misterio” se extiende a otras licitaciones del Concello de Ourense, sin apenas interesados? ¿Y que la morosidad empieza a pasar factura?
