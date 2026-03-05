¿Sabe usted cómo se lo pasó la actriz ourensana Miryam Gallego en la gala de los Goya?

¿Sabe usted que pese a no poder alzarse con el Goya la actriz ourensana Miryam Gallego se lo pasó en grande en la Gala? ¿Que ella misma definió la experiencia como “una noche inolvidable”? ¿Que pese a no lograr el galardón como mejor actriz de reparto sí que consiguió ganarse al público con su papel en Romería? ¿Que seguro que su enorme talento le permite estar entre las nominadas en el futuro?