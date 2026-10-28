¿Sabe usted que Pedro Blanco parece conocer Ourense más por fotos que por sus visitas?
QUEN CHO DIXO
Las escasas visitas del delegado del Gobierno en Galicia a Ourense durante esta legislatura alimentan las críticas sobre su presencia en la provincia
¿Sabe usted que hay quien parece que no entendió muy bien que el puesto de delegado del Gobierno en Galicia incluía las cuatro provincias? ¿Que Pedro Blanco debe conocer Ourense por fotos porque con las pocas veces que vino en esta legislatura no le dio para saber cómo es? ¿Que es cierto que tampoco se le echa de menos porque seica no deja precisamente huella allá por donde va?
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