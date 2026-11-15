Una pequeña pastelería de Ourense anuncia su cierre y sus clientes se vuelcan: "Lo hemos intentado hasta el final"

El comercio local de Ourense suma una nueva despedida. Un establecimiento especializado en productos sin gluten ha anunciado el cierre de sus puertas después de un tiempo intentando sacar adelante un proyecto dirigido especialmente a las personas celíacas. La noticia ha generado tristeza entre sus clientes habituales, que han querido agradecer tanto la calidad de los productos como la atención recibida durante estos cuatro años.

Se trata de Dulce Tentación Gluten Free, una tienda que nació con el objetivo de ofrecer a las personas celíacas de Ourense un espacio donde poder comprar y encontrar productos procedentes de diferentes obradores y proveedores. Sus responsables han comunicado la decisión a través de las redes sociales, donde han compartido un emotivo mensaje de despedida en el que reconocen las dificultades para mantener el negocio abierto.

Una despedida marcada por el esfuerzo y el agradecimiento

El establecimiento abrió sus puertas con la intención de facilitar el acceso a productos sin gluten en la ciudad. Su propuesta permitía reunir en un mismo espacio diferentes opciones de alimentación adaptadas a las necesidades de las personas celíacas, evitando que tuviesen que recurrir a distintos establecimientos para realizar sus compras.

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Sin embargo, pese al trabajo y la dedicación invertidos en el proyecto, sus responsables han tomado la decisión de poner fin a esta etapa. En su despedida también han querido lanzar una reflexión sobre las dificultades que afrontan los pequeños negocios y la importancia del apoyo cotidiano de los consumidores.

"Un pequeño negocio necesita mucho más que buenas palabras: necesita que se compre, se repita, se recomiende y se apoye", señalan en su publicación, en la que agradecen la confianza de quienes apostaron por su establecimiento.

El cariño de los clientes tras el anuncio del cierre

La publicación ha recibido mensajes de agradecimiento y buenos deseos por parte de sus clientes. Entre ellos destaca el de una mujer que ha querido recordar no solo los productos que encontraba en el establecimiento, sino también el trato personal que recibía cada vez que acudía a comprar. La clienta destaca la sonrisa con la que la atendían y asegura que los productos eran "muy buenos no buenísimos". En su despedida también anima a los responsables a quedarse con los aspectos positivos de esta experiencia: "quedaros con lo bueno una experiencia y mucha gente amiga".

Otros, en cambio, muestran su pena "por la ilusión que teniais el esfuerzo y en tiempo que dedicábais".

Por su parte, los responsables de Dulce Tentación Gluten Free han querido agradecer el apoyo recibido por parte de los obradores, proveedores y clientes que confiaron en su propuesta y la recomendaron a otras personas. "Nos vamos con tristeza, pero también con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final", concluyen.