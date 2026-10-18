El perfil más común de las personas sin hogar en Ourense: hombre de mediana edad

Eduardo V.P. relató esta semana en un juicio la dura realidad que vive. En 2014 tuvo un hijo y dos años después se terminó divorciando mientras era preso de una adicción a las drogas. Este problema lo llevó a una situación de calle y a confesar ante la jueza, con una voz de resignación, que no pudo pagar la pensión mensual a su hijo. Esta solo es una de las múltiples historias que recorren la ciudad encuadradas en el drama del sinhogarismo.

Tanto desde Cruz Roja como desde Cáritas han notado un aumento del número de personas que sufren esta realidad. Los datos así lo muestran, los primeros atendieron en lo que va de año a más de 240 usuarios mientras Cáritas cerró el pasado año con 104. Desde ambas entidades coinciden en el perfil mayoritario: hombre de entre 40 y 60 años.

“Las personas usuarias atendidas presentan perfiles muy diversos y heterogéneos, siendo la situación de sinhogarismo o exclusión residencial el único elemento común entre ellas. Se trata de una población con necesidades y circunstancias muy variadas, que pueden incluir problemáticas de salud mental, trastornos por consumo de alcohol u otras sustancias, situaciones de vulnerabilidad social y económica, dificultades de integración social o ausencia de red de apoyo”, señalan desde Cruz Roja.

Ricardo Alfaya, del Programa de Acompañamiento a Personas Sin Hogar, explica que también ayudan a muchas personas que cuentan con ingresos y no pueden permitirse acceder a un hogar. “Veo gente que está trabajando, que mantiene el empleo estando en situación de calle, y que al final que los caseros te pidan una nómina de un año para poder acceder a un piso... Tú puedes pagar el piso, pero sí que es cierto que te piden unos requisitos que no todo el mundo cumple”, explica.

Protocolo de actuación

Desde Cruz Roja explican que la atención se realiza siempre sin necesidad de cita previa, con el fin de garantizar la accesibilidad al recurso y dar respuesta a situaciones que, en muchos casos, requieren una intervención inmediata. En el primer contacto se prioriza la acogida, la escucha y la generación de confianza, evitando exigir inicialmente trámites o requisitos burocráticos que puedan constituir una barrera de acceso.

El objetivo es facilitar el acercamiento de la persona al servicio y favorecer el establecimiento de una relación de confianza con el equipo técnico. Una vez valorada la situación y detectadas las necesidades, se comienzan a realizar de forma progresiva las gestiones administrativas y las intervenciones necesarias para garantizar el acceso a derechos, recursos, prestaciones y servicios que favorezcan su inclusión social y autonomía personal.

Respecto a Cáritas, Ricardo Alfaya cuenta que arranca con la derivación de casos desde otros recursos o entidades, tras lo cual se realizan varias entrevistas para evaluar la situación del usuario y diseñar un itinerario personalizado con objetivos a medio y largo plazo. Este plan de trabajo diario se adapta a la realidad de cada persona.