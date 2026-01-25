Casas de 60.000 euros para reformar reviven la periferia de Ourense

La situación del mercado de la vivienda ha mostrado una nueva faceta en la periferia de Ourense, donde poco a poco empiezan a apreciarse una serie de proyectos de restauración para casas segregadas, que cuentan con un pequeño terreno, huerto o jardín, y a las que espera un futuro vinculado al turismo, pero también a la llegada de familias.

Los portales de compraventa de inmuebles reflejan en los distintos barrios de la periferia de la ciudad una serie de casas a la venta cuyo precio oscila entre 40.000 y 60.000 euros, con la particularidad de que se trata de casas muy deterioradas, y en algunos casos acusan falta de elementos como ventanas o paredes interiores.

A Lonia y As Lagoas son las zonas donde las restauraciones son más visibles. Los portales inmobiliarios recogen viviendas de 130 metros cuadrados o más por precios que parten de 26.000 euros. Por esos precios, se puede comprar una casa que dispone de dos habitaciones, baño y plaza de garaje, pero sin calefacción. Sin reformar, una casa en la plaza Maite, en Prado Lonia, llega a 50.000 euros, midiendo 88 m² y disponiendo de un baño; aunque el precio más común son 60.000 euros. A no mucha distancia, en Velle, se ofrece una casa de 67 m² con otros 57 m² de patio y jardín por 40.000 euros, incluyendo en la venta “un alpendre de piedra rústica para poder habilitar como garaje u otros usos”; o por 60.000 euros otra vivienda de 200 m² que incluye 250 m² de finca, señalando en ambos casos que son “para reformar”, y en el último, que el inmueble no está inscrito, es decir, que no figura en el registro de la propiedad.

Este último detalle se aprecia en varias ofertas por toda la ciudad, y en algunos casos incluso se advierte que “queda por completar la obra del interior”. Son también varios los anuncios que indican que “con un buen proyecto, puede convertirse la propiedad en primera o segunda residencia, sin renunciar a estar cerca de la ciudad”.

Casas a la venta por zonas A Lonia Una casa de 88 m2 sin reformar puede adquirirse por 50.000 euros. As Lagoas Se pueden encontrar inmuebles de 130m2 por 26.000 euros necesitados de reforma. Velle Una casa exenta de 67m2 con otros 57m2 de jardín se oferta por 40.000 euros. Sta. Cruz de Arrabaldo Marca el suelo de precios ofertando por 12.000 euros un inmueble de 180 m2 con 100m2 de terreno. Reza El precio se eleva hasta los 99.000 euros por una casa independiente de 220 m2, pero sin registrar. Seixalbo La vivienda más barata se ofrece por 46.000 euros.

Herencias

Estas propiedades “suelen ser herencias que se ponen a la venta a precios muy económicos”, indica Antonio González desde la inmobiliaria Pombal, que oferta algunas de estas viviendas. “Los compradores los hay de dos tipos: por una parte, recién casados que no pueden o quieren un piso en Ourense, y vecinos de la misma zona. Por 60.000 euros, puedes conseguir una casa en esos barrios, algo que hoy en día es difícil de conseguir”.

Otro tipo de compradores serían “gente de fuera, que compra para invertir”, continúa González, para quien “el impulso de las plataformas atrae a estos inversores. Hemos tenido contacto de gente de Madrid, Barcelona o Canarias. Incluso, hace poco, a unas personas de Ibiza que compraron una casa para reformar”.

La orientación a esos compradores de fuera se aprecia en el hecho de que algunas propiedades se venden desde inmobiliarias madrileñas, que inciden en la proximidad al río Miño y al Casco Vello de la ciudad como reclamo, así como las conexiones ferroviarias de Ourense. Desde la inmobiliaria Metrópole destacan también que “gente de Barcelona nos ha llamado, y han comprado la casa sin verla. Recibimos también muchas llamadas de gente de Sevilla o de Palma interesadas en su conversión en alojamientos turísticos”, que refuercen la oferta de la ciudad, donde los pisos turísticos ganan al hotel.

Sin hipoteca

Entre las ventajas consultadas para optar por estas casas, las inmobiliarias destacan que se trata de precios muy económicos, y que con una inversión para reformarlas semejante al precio de compra, el acceso a la vivienda se facilita, pues el propietario consigue una casa a un precio parecido a pisos de nueva construcción, o incluso más baratos. Otra de las ventajas que argumentan las inmobiliarias es que se puede hacer frente al gasto sin necesidad de suscribir una hipoteca con la entidad bancaria.