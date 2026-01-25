La rehabilitación de casas en Ourense puede tardar dos años en ponerse en marcha

La oferta de casas con terreno en los alrededores de la ciudad llama la atención de muchos potenciales propietarios, que ven en estos inmuebles una alternativa más razonable a la de un piso de nueva obra, por lo asequible de algunos precios. Ante estas ofertas, el secretario del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) en Ourense, Antonio Piñeiro, recomienda, en primer lugar, “solicitar la nota simple registral de lo que se está comprando, pues la mayoría de las propiedades rurales están sin registrar y es una limitación muy grande a la hora de obtener financiación o incluso subvenciones”.

A la hora de arreglar el inmueble, el COAG invita a distinguir entre reforma y rehabilitación. En el primer caso, “se adapta lo existente en el edificio a las necesidades de confort actuales, aislando, ventilando e iluminando estancias adecuadamente, con modificaciones que afecten únicamente al interior y a las nuevas instalaciones térmicas, sin intervenir en la estructura y el volumen existente”, explica Piñeiro; mientras que al hablar de rehabilitación, “se sustituye o se interviene en la estructura, se modifica el volumen, bien ampliando en altura o modificando las dimensiones existentes sobre la parcela”.

A la espera

El siguiente paso para el nuevo propietario de este tipo de inmuebles es crear un proyecto técnico para definir cómo será la edificación arreglada. El secretario del COAG especifica que, “la falta de mano de obra especializada y los costos laborales que supone crecer como empresa, hacen que tanto contratistas como técnicos hoy tengan trabajo en cartera apalabrado para los próximos dos años”.

En cuanto a los costes, y sabiendo que cada proyecto tiene sus particularidades, los cálculos de los arquitectos “hablarían de unos 1.000 euros el m² si deseamos adaptarla a los requerimientos actuales de confort, pero si hablamos de una rehabilitación integral, siendo realista estaremos hablando ya por encima de los 1.500 euros el m²”, según Antonio Piñeiro, quien también incide en que “por debajo de esos números existen numerosos casos de éxito, pero son casos con un diseño de mínimos bien pensado”.

Aplicando estos principios a esas casas de 80-100 metros cuadrados, el coste resultante oscilaría entre 160.000 y 200.000 euros, precios en la línea de pisos de obra nueva a la venta en la ciudad, pero de superficies más pequeñas, y sin la adenda del jardín.

Diecisiete concellos piden ayudas para rehabilitar

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha las solicitudes a su programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas, resultando en 17 solicitudes por parte de concellos ourensanos durante las primeras cuatro horas, de un total de 35 en toda Galicia.

Con un presupuesto bianual de 2,1 millones de euros, el programa contempla intervenciones en tres áreas administrativas: las zonas Rexurbe, los declarados como cascos históricos y las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) vinculadas tanto a la proximidad del Camino de Santiago como en la zona de la Ribeira Sacra.

Cada proyecto podrá acceder a un máximo de 65.000 euros para la intervención y arreglo de casas y pisos que se encuentren en estos espacios, adquiriendo con ello la obligación de que, terminadas las obras, la vivienda deberá dedicarse al mercado del alquiler.

Pueden beneficiarse de las ayudas aquellos inmuebles de titularidad municipal situados en concellos de menos de 30.000 habitantes y, además de rehabilitar, se apoya la conversión de otro tipo de construcciones a viviendas.