Un motorista herido tras sufrir un accidente de tráfico en la N-541 al impactar con un vehículo
KILÓMETRO 33
El conductor de la moto implicada en el accidente de tráfico fue trasladado al CHUO para ser atendido tras impactar con su vehículo contra un coche en la Nacional 541.
Una colisión entre un vehículo particular y una moto se salda con un motorista herido. Un testigo informó al 112 Galicia sobre el accidente informando que el conductor de la moto se encontraba tendido en el asfalto tras el impacto.
El accidente de tráfico se produjo pasadas las 12:00 horas de este domingo a la altura del kilómetro 33 de la N-541. Hasta el punto se trasladaron Urgencias Sanitarias, bomberos de O Carballiño, GES de Ribadavia y una patrulla de Guardia Civil.
Al llegar al accidente los bomberos atendieron al conductor de la moto que estaba herido sin gravedad y fue trasladado para su atención médica al CHUO.
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