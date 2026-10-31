Una persona resulta herida en un accidente en Marcelo Macías

Una persona resultó herida este sábado en un accidente de tráfico registrado en la calle Marcelo Macías, en Ourense. El suceso tuvo lugar a la altura del número 5, donde se vio implicada una motocicleta.

Los servicios sanitarios del 061 acudieron al lugar para atender a la persona herida, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado ni sobre la posible necesidad de traslado.

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Según apuntan algunos testigos, el accidente pudo producirse cuando un automóvil que circulaba por la zona atropelló a un peatón. Otros particulares que dieron alerta aseguraban que se trataba de un siniestro entre un coche y una moto, siendo el conductor de esta última la persona herida. Por el momento, no se han confirmado las circunstancias exactas del suceso.