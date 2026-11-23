Dos personas resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado en la tarde del domingo 22 de noviembre en la calle Os Canteiros, en Ourense, después de que un turismo chocase contra un puente.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular en torno a las 18,40 horas. Según explicó el alertante, una de las personas implicadas no podía salir del interior del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de excarcelación.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Ourense y agentes de la Policía Local. Los bomberos trabajaron para liberar a la persona atrapada, que posteriormente fue evacuada por los servicios sanitarios junto con el otro herido.