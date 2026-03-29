¿Sabe usted que a pesar de ser Semana Santa no hay que tener fe en As Burgas?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, As Burgas no reviven en el Domingo de Resurrección
¿Sabe usted que una vez más, y vaya usted a saber ya cuantas, llega un periodo de vacaciones y el mayor atractivo turístico de la ciudad sigue cerrado? ¿Que hubo quien llegó este sábado a Ourense con la intención de poder darse un baño en las termas de As Burgas, pero se encontraron de todo menos agua? ¿Que el cuento se repetirá a lo largo de la Semana Santa y, no lo duden, cuando llegue el verano?
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