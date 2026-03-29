¿Sabe usted que a pesar de ser Semana Santa no hay que tener fe en As Burgas?

¿Sabe usted que una vez más, y vaya usted a saber ya cuantas, llega un periodo de vacaciones y el mayor atractivo turístico de la ciudad sigue cerrado? ¿Que hubo quien llegó este sábado a Ourense con la intención de poder darse un baño en las termas de As Burgas, pero se encontraron de todo menos agua? ¿Que el cuento se repetirá a lo largo de la Semana Santa y, no lo duden, cuando llegue el verano?