¿Sabe usted que Ourense ahora está a la orilla del mar, o al menos eso dice Aitana?

¿Sabe usted que Aitana ha cometido un error con Ourense? ¿Que la cantante puso a prueba sus conocimientos de geografía en un vídeo y se pasó de largo al situar nuestra provincia? ¿Que se excusó rápidamente y nosotros la creemos? ¿Que sabemos de buena mano que conoce bien Ourense y a los ourensanos?¿Que ya estuvo aquí cantando e, incluso, disfrutando de la verbena gallega? ¿Que aun así podría visitarnos antes del concierto que tiene en Galicia este verano?