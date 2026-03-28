¿Sabe usted que Ourense ahora está a la orilla del mar, o al menos eso dice Aitana?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, te perdonamos Aitana, pero ven a Ourense este verano

La cantante Aitana Ocaña.
La cantante Aitana Ocaña. | 5

¿Sabe usted que Aitana ha cometido un error con Ourense? ¿Que la cantante puso a prueba sus conocimientos de geografía en un vídeo y se pasó de largo al situar nuestra provincia? ¿Que se excusó rápidamente y nosotros la creemos? ¿Que sabemos de buena mano que conoce bien Ourense y a los ourensanos?¿Que ya estuvo aquí cantando e, incluso, disfrutando de la verbena gallega? ¿Que aun así podría visitarnos antes del concierto que tiene en Galicia este verano?

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