Pide una orden de protección contra un hombre en Ourense y acaba reconociendo que era ella quien lo perseguía

La Audiencia de Ourense ha ratificado la decisión de denegar una orden de protección a una mujer tras concluir que no existe una situación objetiva de riesgo y constatar, por su propia declaración, que las supuestas lesiones se produjeron mientras ella perseguía al investigado.

El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por la denunciante contra el auto dictado en julio de 2026 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Según recoge la resolución, la mujer presentó un parte médico reflejando un pequeño moratón en el brazo derecho, pero al declarar en sede judicial explicó que suponía que el investigado se lo había causado “cuando intentaba escapar de ella y ella lo perseguía”. Ante esta admisión, los magistrados descartaron la existencia de peligro, subrayando que era precisamente el hombre quien trataba de alejarse.