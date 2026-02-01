Piden 15 años de prisión por maltratar y violar a su pareja en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense acogerá el próximo jueves, a partir de las 09.30 horas, el juicio contra un hombre acusado de maltratar y agredir sexualmente a su pareja en Ourense y para el que la Fiscalía pide 15 años de prisión.

Según se recoge en el escrito del Ministerio Fiscal, en abril de 2024 la mujer le manifestó su intención de poner fin a la relación tras una discusión durante la cual él amenazó con tirarse por la ventana, lo que provocó la intervención de la Policía.

Una vez que se volvieron a quedar solos en el domicilio, el acusado empujó a la mujer y la agarró por el cuello para, posteriormente, empujarla hacia el interior del baño, donde la víctima recibió varios golpes. A continuación, la obligó a ir a la habitación, donde la agredió sexualmente.

Por estos hechos, el juzgado de instrucción nº3 de Ourense acordó una orden de protección a favor de la víctima, prohibiendo al acusado aproximarse a ella a un radio de 200 metros. Además, el hombre estuvo en prisión preventiva por esta causa hasta julio de 2025.

Ahora, Fiscalía solicita para él un año de cárcel por el delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género y 14 años por un delito de agresión sexual.

En cuanto a la responsabilidad civil, la acusación cree que procede imponer el acusado 400 euros por las lesiones y 7.000 euros por daño moral.