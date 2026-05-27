Piden 5 años de cárcel y pagar más de 10.000 euros a un acusado de robo con fuerza en Ourense

La Fiscalía solicita la pena de cinco años de cárcel, así como el pago de indemnizaciones que ascienden a más de 10.000 euros para un acusado de un delito continuado de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de horas en Ourense.

En concreto, la audiencia preliminar prevista para este miércoles en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense ha sido aplazada al 4 de junio ante la ausencia de salas libres para comparecer en el centro penitenciario en el que se encuentra el acusado —con antecedentes penales computables—.

Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 16,47 horas del 17 de agosto de 2024, el inculpado accedió al interior de una carnicería en Ourense, rompiendo el bombín de la puerta de acceso, así como la caja registradora, y sustrayendo 400 euros que se encontraban en su interior.

Del mismo modo, sobre las 14,00 horas del 21 de agosto de 2024, el acusado accedió al interior de un restaurante en la ciudad, rompiendo también el bombín de la puerta de acceso y sustrayendo 500 euros que se encontraban en la caja registradora, así como otros 3.800 euros de una máquina tragaperras, que también rompió para acceder a su contenido.