Piden un año de cárcel por realizar tocamientos a una mujer en una discoteca en Ourense: "Ese culo, mamasita"

Fiscalía ha solicitado un año de prisión y un año de libertad vigilada para un hombre acusado de un delito de agresión sexual al realizar presuntamente tocamientos a una mujer en una discoteca en Ourense. Según recoge el escrito fiscal, alrededor de las 6,30 horas de la madrugada del 23 de diciembre de 2023, mientras el procesado se encontraba en la discoteca LUXUS, en Ourense, agarró del brazo a la víctima mientras le decía "ese culo, mamasita", procediendo a continuación a meterle la mano debajo de la falda y tocarle sus partes íntimas.

La audiencia previa, prevista para este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, se ha aplazado al 9 de junio a las 11.15 horas, después de que la letrada de la defensa informase de que el acusado se encuentra ingresado en Piñor por una patología psiquiátrica.

Asimismo, la defensa ha señalado que solicitará la realización de una entrevista para la elaboración de un informe pericial que determine si el acusado es imputable o no a causa de su estado psiquiátrico.

Más tarde, cuando la víctima y su hermana le recriminaron al acusado lo sucedido, éste agarró a la segunda por el pelo y propinó un puñetazo en la nariz a la víctima al intentar que soltase a su hermana, sufriendo una "leve desviación del puente nasal", entre otras lesiones.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita además la inhabilitación para ejercer cualquier oficio o actividad con contacto directo con menores durante un período superior en dos años a la pena de prisión, así como dos meses de multa a razón de cinco euros diarios y una indemnización de 460 euros por un delito leve de lesiones.

Acoso a su expareja

Por otra parte, otro hombre ha aceptado seis meses de cárcel, pena que no conllevará el ingreso en prisión, como autor de un delito de acoso a su expareja, con el atenuante de consumo de alcohol.

El Ministerio Fiscal, junto con los letrados de la defensa y de la acusación, ha alcanzado un acuerdo de conformidad este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, por el que el condenado acepta la pena de prisión y la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros durante tres años.

Tal y como se ratificó en sala, desde septiembre de 2023 el acusado ejerció "actos de control y vigilancia", así como seguimiento a su expareja intentando establecer contacto "a pesar de que ella no quería", alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.

Finalmente, la jueza ha suspendido el ingreso en prisión a cambio de no delinquir durante dos años, respetar la orden de alejamiento, no comunicarse con su expareja y realizar durante nueve meses un curso en materia de igualdad de género a través del Servicio de Gestión de Penas.