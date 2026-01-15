Multado con 720 euros por tener más de mil archivos de carácter pedófilo "para consumo propio" en Ourense

Un hombre ha aceptado una multa de 720 euros (4 euros diarios durante seis meses) tras admitir la posesión de más de mil archivos pedófilos en Ourense. El acuerdo de conformidad, alcanzado en el Juzgado de lo Penal número 2, incluye el decomiso de todo el material incautado.

La Policía Nacional realizó una entrada y registro en la vivienda del procesado el 17 de marzo de 2021, aproximadamente a las 9:25 horas, contando con el debido permiso judicial. Esta intervención fue motivada por el informe de la Brigada de Investigación Tecnológica, que había detectado que el investigado se conectó a una red de intercambio de material pedófilo el 23 de enero de 2020. En dicha ocasión, se descargó 14 archivos que mostraban a diferentes menores de edad involucrados en actos de naturaleza sexual.

En el transcurso de la inspección, los efectivos policiales confiscaron un terminal móvil, un ordenador portátil, una torre de PC (CPU) y un disco duro.

Posteriormente, en una revisión exhaustiva del mismo equipo informático, se hallaron otros dos discos duros que contenían más de mil archivos de índole pedófila. Entre este material almacenado para consumo personal, se identificaron diez de las catorce descargas originales "para su propio consumo".