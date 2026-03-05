Piden ayuda para encontrar a Ainhoa, una menor desaparecida en Ourense
16 AÑOS
Buscan a Ainhoa M. R., 16 años, desaparecida el 4 de marzo de 2026 en Ourense. SOS Desaparecidos solicita colaboración ciudadana para localizarla.
La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a Ainhoa M. R., una menor de 16 años que permanece desaparecida desde el pasado 4 de marzo de 2026 en Ourense.
Según los datos difundidos, la joven mide 1,67 metros de estatura, tiene complexión fuerte, ojos oscuros y pelo castaño.
Desde la asociación hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero lo antes posible.
Contacto
Las personas que puedan aportar algún dato pueden ponerse en contacto con el 091 (Policía Nacional), 062 (Guardia Civil), 112 (Emergencias) o con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o enviando un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.
Las autoridades solicitan máxima difusión para facilitar su localización.
