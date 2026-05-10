Piden cuatro años de cárcel para un hombre que golpeó en la cara a otro en la Plaza de las Mercedes

La Audiencia Provincial de Ourense acoge este jueves la vista contra un hombre que golpeó en la cara a otro que intentaba mediar en una pelea. En el caso también están procesadas, por lesiones, las dos personas que participaban en la pelea.

Según recoge el escrito fiscal, los hechos sucedieron en la madrugada del 20 de junio de 2022 en la Plaza de las Mercedes de Ourense, cuando dos personas iniciaron una discusión. En el transcurso de la misma, una de ellas agarró por el pelo a la otra y le golpeó la cara contra el suelo, mientras que la otra le propinó varias patadas.

En un momento dado, una tercera persona intentó mediar en la pelea. Fue entonces cuando el procesado le propinó varios puñetazos en la cara que, entre otros perjuicios, le provocaron la pérdida parcial de un diente.

Fiscalía acusa a este individuo de lesiones agravadas y pide para él cuatro años de cárcel y que indemnice a la víctima con casi 3.000 euros. Para las dos participantes en la pelea, reclama 540 euros de multa por un delito de lesiones leves y que se indemnicen mutuamente con 130 y 175 euros.