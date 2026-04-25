Piden hasta tres años de cárcel por desviar una factura de más de 55.000 euros en Ourense

La Fiscalía solicita penas de hasta tres años de cárcel para un hombre acusado de desviar una factura a su propia cuenta bancaria en perjuicio de una maderera de Ourense. El caso será juzgado en la Audiencia Provincial el próximo lunes a las 9.30 horas.

El escrito del Ministerio Público recoge dos posibles hipótesis delictivas. En la primera, sostiene que el acusado, entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2022, accedió sin autorización al correo electrónico de la empresa Maderas Vidal López S.L. con ánimo de enriquecimiento ilícito, apoderándose de una factura por importe de 55.158,46 euros.

Posteriormente, habría modificado los datos de cobro del documento, introduciendo una cuenta bancaria de su titularidad. Tras ello, remitió la factura alterada a la empresa Maderas Feijoo Lorenzo S.L., que, sin sospechar el fraude, realizó el pago a la cuenta indicada, ingresando así el dinero en poder del acusado.

Como segunda alternativa, la Fiscalía plantea que el investigado actuó como intermediario en una operación fraudulenta, en colaboración con terceros no identificados. En este caso, habría aceptado recibir transferencias en su cuenta a cambio de una comisión, con pleno conocimiento del origen ilícito del dinero.

El ingreso se realizó el 5 de octubre de 2022 desde una cuenta de Abanca a otra del Banco Santander de la que el acusado era único titular, siendo su participación clave para consumar el desplazamiento patrimonial.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que podría tratarse de un delito de falsedad en documento mercantil, por el que pide tres años de cárcel, o alternativamente de blanqueo de capitales por imprudencia grave, con una pena de dos años de prisión y multa equivalente a la cantidad defraudada.

En cualquier caso, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la empresa perjudicada con los 55.158,46 euros, más los correspondientes intereses de demora.