Condenados por los daños causados en un piquete y golpear a los vigilantes en Ourense

El piquete informativo que en la empresa Conductores Revi S.A montaron Indalecio G.L. -responsable de la CIG-, Brais B.G., Alejandro M.S., Manoel Severiano P.G. y David N.N. -estos cuatro últimos sin relación laboral con la compañía- el 6 de octubre de 2022 ha terminado con todos ellos condenados penalmente.

Ese día se dirigieron a la citada empresa y una vez que entraron los trabajadores, impidieron que los vigilantes de seguridad cerrasen las puertas y accedieron al interior. Indalecio G.L. y Brais B.L. lanzaron dos bobinas de cobre contra los vigilantes, continuando sus trayectorias hasta colisionar una contra una casa y la otra terminar volcada en la cuneta, causando daños por valor de 400 euros.

El incidente no acabó ahí. Uno de los vigilantes intentó retener a Indalecio G.L. hasta la llegada de la Policía, pero fue golpeado por Manoel Severiano P.G.. Un guardia acudió al auxilio de su compañero, pero recibió golpes de Brais B.G., aprovechando el resto para hacer rodar carretera abajo una tercera bobina de cobre.

Una vez en el juicio todos admitieron los hechos. Indalecio G.L. y Brais B.G. fueron condenados a pagar una multa de 720 euros por un delito de daños y Brais a mayores 120 euros por un delito de lesiones.

A este último delito y con la misma cuantía también fue condenado Manoel Severiano P.G.. También deberá pagar, al igual que Alejandro M.S. y David N.N., 120 euros por un delito leve de daños.

Además, todos ellos deberán abonar de manera solidaria a la empresa Conductores Revi S.A. 1.937 euros por los datos causados.