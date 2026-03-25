La piscina de As Burgas, a pleno y sin consenso

Gonzalo Pérez Jácome vuelve a la carga y convoca un segundo pleno extraordinario para el próximo lunes 30 de marzo, decidido a forzar la aprobación de la ordenanza de la piscina de As Burgas, que llegará a la sesión sin ser dictaminada favorablemente, tras fracasar en la comisión de pleno celebrada este martes, donde la oposición bloqueó en bloque una propuesta que llega con el lastre de más de seis años de cierre ininterrumpido y con el bloqueo a todas las alegaciones presentadas por los grupos municipales.

El proyecto de Jácome, que fija la entrada general en 7 euros, destaca por su absoluta falta de sensibilidad social. En un polémico informe de resolución de alegaciones, el Concello ha rechazado todas las enmiendas que pedían bonificaciones para parados, pensionistas o familias numerosas. Especial indignación ha causado la negativa a aplicar descuentos por discapacidad, despachada bajo la fría excusa de que esta condición “no siempre determina menor capacidad económica” y para evitar la “carga administrativa” que supondría gestionar dichas rebajas.

Tras el bochorno del pasado 18 de marzo -un pleno que apenas duró 11 minutos antes de ser suspendido por falta de apoyos-, el alcalde insiste en un modelo que prioriza la recaudación y la “autosuficiencia financiera” sobre el valor terapéutico y ciudadano del termalismo. Con este nuevo envite, Jácome busca trasladar la presión a una oposición que se niega a avalar un sistema que castiga a los colectivos más vulnerables y obvia el consenso.