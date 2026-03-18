Suspendido a los once minutos el pleno por el 'no' de PP y PSOE a la urgencia por As Burgas

El pleno extraordinario del Concello de Ourense donde debía debatirse la ordenanza de la piscina de As Burgas remató a los 11 minutos, cuando PSOE y PP votaron en contra de la urgencia de la convocatoria, acusando a Jácome de "vaciar de contido os plenos ordinarios e intentar aprobar logo medidas en sesións extraordinarias", señalaban desde la bancada popular.

Aunque inicialmente Jácome atribuyó una abstención a los ediles del BNG, su portavoz, Luis Seara indicaba al término de la sesión que su grupo no había formulado votos en ningún sentido para "non participar neste circo".

Contra el PP

Tras confirmar la suspensión del pleno, Gonzalo Jácome la emprendió contra la portavoz popular Ana Méndez, con quien aseguró haber acordado "hasta mover el pleno a la una y media porque le venía mejor", y acusando a los populares de cambiar de postura tras haber respaldado la urgencia en un primer momento.

Méndez negó tajantemente tal acuerdo, iniciándose una acalorada discusión entre ambas fuerzas políticas. La ordenanza deberá esperar a una nueva sesión, aún sin fecha, para someterse al escrutinio de los ediles.