Piscinas naturales de agua dulce en Vilariño de Conso: cómo llegar a este espacio con barbacoas y naturaleza

Las piscinas naturales de Vilariño de Conso se han convertido en uno de los principales atractivos estivales del municipio y en un lugar de referencia para quienes buscan refrescarse en plena naturaleza. Este espacio de baño, creado aprovechando el cauce del río, combina el encanto de un entorno natural con unas instalaciones pensadas para disfrutar de una jornada completa al aire libre.

El recinto está formado por varias piscinas naturales de agua dulce, creadas mediante pequeñas barreras que permiten el paso del río mientras retienen parte del caudal para facilitar el baño. El agua, procedente del río, se mantiene fresca incluso en los días de más calor, ofreciendo un alivio perfecto durante el verano. A su alrededor se extienden amplias zonas de césped muy cuidadas, ideales para descansar, tomar el sol o disfrutar de un pícnic en familia.

Las instalaciones cuentan además con una amplia zona de barbacoas equipada con mesas bajo la sombra de los árboles y una gran explanada donde se celebran diferentes actividades durante los meses estivales. Entre ellas destaca la popular fiesta de la espuma que organiza el municipio cada agosto.

El entorno se completa con un chiringuito donde es posible tomar un refresco, un helado o una bebida, además de un establecimiento hostelero situado cerca del área recreativa para quienes deseen comer o prolongar la visita. Junto a las piscinas también se encuentra el albergue municipal. Todo ello convierten estas piscinas en un rincón perfecto para pasar el día.

¿Cómo llegar?

El trayecto en coche desde Ourense dura 1 hora y 27 minutos. La distancia es de unos 124 km. El recorrido más rápido es salir por la autovía A-52, tomar la salida 129 hacia A Gudiña y continuar por la OU-CU-346 hasta Vilariño.