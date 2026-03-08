Los placeros de Ourense avanzan en el proyecto de traslado

Los comerciantes de la Plaza de Abastos Número 1 han mostrado su desconcierto ante las declaraciones realizadas por el alcalde en el último pleno municipal sobre la posible elaboración de un proyecto de traslado de manera subsidiaria por parte del Concello. Los placeros aseguran que actualmente ya están trabajando en el documento técnico encargado por el juzgado en el auto dictado el pasado mes de septiembre, por lo que no entienden el anuncio de que la administración local pueda asumir ese proceso.

Según explican los placeros, el proyecto de reforma y traslado se encuentra ya en su fase final de elaboración. Los comerciantes recuerdan que su desarrollo se ha visto retrasado durante los últimos meses por diversas dificultades administrativas, entre ellas la falta de documentación necesaria para redactarlo o la imposibilidad de acceder al edificio durante un largo periodo de tiempo. De hecho, señalan que los técnicos no pudieron entrar en las instalaciones hasta esta misma semana, después de presentar un escrito en el juzgado para solicitar el acceso al inmueble.

A pesar de estos obstáculos, los placeros subrayan que el trabajo técnico continúa avanzando y destacan también la complejidad del proyecto. El edificio, indican, se encuentra actualmente prácticamente vacío de instalaciones básicas, ya que carece de servicios esenciales como agua, electricidad, desagües, montacargas, gas o salidas de humos, lo que obliga a planificar todas estas infraestructuras desde cero.

También se preguntan qué encaje legal tendría la intervención anunciada por el Concello dentro del procedimiento judicial abierto en estos momentos. Desde la Plaza de Abastos insisten en su disposición a colaborar con las administraciones para acelerar el traslado y poner fin a este conflicto.

En este sentido, aseguran que ya han trasladado a los técnicos municipales su voluntad de trabajar de forma coordinada para reducir los plazos del proyecto y facilitar una solución que permita abandonar cuanto antes su ubicación provisional en la Alameda. Los comerciantes subrayan que su objetivo es evitar prolongar la vía judicial y poner en funcionamiento un mercado que todavía carece de los servicios necesarios para su actividad diaria.