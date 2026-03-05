El gobierno de Jácome recula en el último minuto y retira de la Junta de Gobierno la maniobra en la Plaza de Abastos

De los 23 asuntos previstos en el orden del día de este jueves, se aprobaron 22. El único punto que se quedó sobre la mesa fue el intento del alcalde de esquivar al juez y arrebatar el proyecto a los comerciantes. La guerra por la Plaza de Abastos sumó este jueves un nuevo capítulo. Tal y como adelantó este periódico, el equipo de Gonzalo Pérez Jácome tenía previsto en el orden del día aprobar en la Junta de Gobierno Local una maniobra legal.

Sin embargo, a última hora el asunto fue retirado del orden del día. La medida que el regidor pretendía aprobar este jueves pasaba por revocar su propia orden de desalojo de la Alameda, dictada el pasado 27 de noviembre.

El objetivo de esta aparente rendición era conseguir que decayeran las recientes medidas cautelares que un juez impuso la semana pasada para proteger a los placeros frente a ese desahucio.

El punto retirado en este junta del gobierno incluía también la declaración de la “ejecución subsidiaria” del proyecto se traslado al nuevo edificio. El alcalde buscaba así arrebatar a los comerciantes la redacción del proyecto de traslado que el propio juzgado les había encargado en otro proceso paralelo.

Los otros puntos del día

Los otros 22 puntos del día que si fueron aprobados en la Junta de Gobierno local de este jueves fueron:

• Reforma de una vivienda unifamiliar en la calle Arce Mayoral, en Seixalbo.

• Rehabilitación de un edificio y anexos en la calle Alejandro Outeiriño.

• Rehabilitación y ampliación de una vivienda unifamiliar en la calle Outeiro de A Granxa.

• Reforma del portal de un edificio en la calle Pura y Dora Vázquez.

• Instalación de ascensor en un edificio de la calle Mirtos.

• Rehabilitación de un edificio para su uso como apartamentos turísticos en la calle Alejandro Outeiriño.

• Mantenimiento y conservación de fachadas y cubierta de un edificio en la avenida de Pontevedra.

• Adaptación de un local para centro de estética en la calle Ervedelo.

Patrimonio

Dos expedientes de recuperación de daños causados por vehículos a una farola en la calle Coenga y a una señal en la avenida Otero Pedrayo.

Parques y jardines

Declaración de la tramitación urgente del procedimiento de adjudicación del contrato de las obras del proyecto de “Construcción de refugios climáticos en varias calles del Ayuntamiento de Ourense”.

Abogacía consistorial

Dará cuenta de 4 sentencias dictadas por los tribunales de instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de las plazas número 1 y 2 de Ourense. También será informada de que el Ayuntamiento deberá comparecer en 7 procedimientos judiciales delante de los tribunales de instancia de la sección de lo contencioso-administrativo, plazas número 1 y 2 de Ourense y 1 y 2 Vigo.