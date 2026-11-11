O plan do PP de Ourense promoverá un millón de vivendas

FOLLA DE RUTA

A folla de ruta do PP en Ourense inclúe mobilizar solo público para alugueiros un 30% máis baratos e garantir desaloxos por okupación

Ana Méndez, candidata del PP en Ourense.
Ana Méndez, candidata del PP en Ourense. | JOSÉ PAZ

Algúns dos candidatos do PP de Ourense ao Congreso e ao Senado -Celso Delgado, Rosa Sánchez Gándara e a suplente Sonia Ogando- mantiveron un encontro coa Asociación de Construtores para debullar as propostas de Alberto Núñez Feijóo de cara ás eleccións do 29-N. Durante a xuntanza, contrapuxeron a política de “anuncios” de Pedro Sánchez, á que culpan da “peor crise de vivenda da nosa historia”, co proxecto do PP. O obxectivo é sentar as bases para construír un millón de inmobles na próxima lexislatura, reducindo a burocracia para iniciar obras de dez a catro anos e aprobando unha nova Lei do Solo nos primeiros cen días.

Neste contexto, destacaron as facilidades de acceso á primeira vivenda para a mocidade, asegurando que contarán “coa maior axuda da historia”: avais públicos do 100%, rebaixa de transmisións patrimoniais ao 4% para menores de 40 anos e a creación da ‘“Hucha Hogar Joven”. O plan complétase coa mobilización de solo público para alugueiros un 30% máis baratos, deducións fiscais por contratos estables e unha lei para garantir desaloxos por ocupación en 48 horas. “Feijóo representa o cambio que necesitamos os españois”, concluíron.

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