La playa de La Antena, en el corazón de Ourense: a solo un paso del centro

La playa fluvial de La Antena es uno de los espacios de baño más conocidos de la ciudad de Ourense y una de las mejores opciones para refrescarse sin salir del casco urbano. Situada a orillas del río Miño, entre el Puente Romano y el Puente Nuevo, combina naturaleza, ocio y comodidad en un entorno privilegiado, a escasos minutos del centro.

Con una calidad del agua calificada como excelente, esta playa fluvial se ha consolidado como el principal punto de encuentro para quienes buscan combatir el calor durante el verano. La zona cuenta con un área recreativa completamente acondicionada, equipada con duchas, bancos, sillas de madera y amplias zonas de descanso, lo que permite disfrutar tanto de un baño como de una jornada al aire libre junto al río.

El entorno está integrado en el paseo fluvial de la avenida Ribeira Sacra y conecta con el Parque Miño y el centro comercial Ponte Vella, lo que facilita combinar un paseo por la ribera con un chapuzón o un momento de descanso. La vegetación de ribera y el paisaje del Miño aportan una agradable sensación de tranquilidad, convirtiendo este rincón en un auténtico oasis dentro de la ciudad.

Su fácil acceso, los servicios disponibles y la cercanía al centro hacen que la playa de Antena sea la playa urbana por excelencia de Ourense. Un espacio perfecto para vecinos y visitantes que desean disfrutar del río sin necesidad de realizar grandes desplazamientos y que demuestra que también es posible vivir el verano desde el corazón de la ciudad.

¿Donde está?

Está a solo 1,4 km de distancia del centro de Ourense. A pie se tarda 20 minutos caminando por la Rúa do Paseo. En coche el trayecto dura unos 5 minutos, dependiendo del tráfico, debido a que se encuentra en el mismo entorno urbano.