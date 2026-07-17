Área recreativa de Cardiego, un baño con vistas al embalse de Chandrexa de Queixa: cómo llegar

El área recreativa de Cardiego, situada junto al embalse de Chandrexa de Queixa, es uno de los espacios más atractivos del interior ourensano para disfrutar del verano en plena naturaleza. Su playa fluvial ofrece un lugar ideal para refrescarse durante los meses de más calor, en un entorno tranquilo rodeado de montañas y con unas vistas privilegiadas sobre el embalse.

La zona de baño destaca por la excelente calidad de sus aguas y por el ambiente de calma que la caracteriza, convirtiéndose en un destino perfecto tanto para familias como para quienes buscan desconectar del bullicio. Además, el recinto dispone de aparcamiento, lo que facilita el acceso a los visitantes que llegan desde distintos puntos de la provincia.

Más allá del baño, el entorno invita a disfrutar del paisaje y de actividades al aire libre. El embalse de Chandrexa de Queixa, construido en 1953 sobre el río Navea, forma hoy parte inseparable del paisaje de la comarca. Bajo sus aguas quedaron sumergidas varias aldeas, cuyos restos aún pueden contemplarse cuando el nivel del agua desciende, aportando un singular valor histórico a este enclave.

Recorrer la carretera que bordea el embalse permite contemplar algunos de los paisajes de la montaña ourensana, con numerosos miradores naturales y la posibilidad de cruzar la presa, una imponente infraestructura de más de 230 metros de longitud que domina el valle.

El área recreativa de Cardiego es una excelente opción para quienes buscan un chapuzón diferente en el interior de Galicia.

¿Cómo llegar?

El área recreativa de Cardiego se encuentra a una distancia de 60 kilómetros del centro de Ourense. En coche, el trayecto dura aproximadamente 1 hora y 10 minutos, tomando principalmente la carretera OU-536 y después la OU-0602.