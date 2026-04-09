¿Sabe usted que la Plaza de las Mercedes huele a estiércol y se ha quedado sin fuente?

¿Sabe usted que las soluciones a veces son peor que el propio problema? ¿Que los estanques de la Plaza de las Mercedes, que el Concello mantenía vacías desde hace meses, se ha convertido en un depósito de malos olores con vertido de estiércol? ¿Que vecinos y locales de hostelería están que trinan, después de que el Concello haya decidido convertir lo que era un espacio acuático en jardineras?

Relacionado La avenida de Portugal cumple un mes congelada en una obra abandonada